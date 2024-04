Créer son vision board. La manifestation par le collage

Le vision board est l'un des outils de manifestation les plus puissants qu'il soit. Faites de vos rêves une réalité ! CanDace Johnson vous guide pas à pas dans la création d'un vision board pour manifester vos rêves et vos aspirations. Que cela soit pour trouver le métier de vos rêves, rencontrer l'amour ou atteindre de nouveaux sommets dans votre carrière et dans votre vie personnelle, la création d'un vision board vous permet de puiser dans votre intuition, de clarifier vos désirs et de commencer dès aujourd'hui à oeuvrer pour vivre votre meilleure vie. Vous trouverez dans ce livre : - Une introduction à la manifestation et des conseils pour créer votre vision board ; - Plus de 1000 images soigneusement sélectionnées et des arrières-plans, à découper et à coller ; - Une liste d'outils et de techniques pour construire un tableau efficace ; - Des astuces et des conseils pour vous fixer des objectifs atteignables.