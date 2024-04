DISNEY - Mon livre de naissance, mes premiers souvenirs (Stitch)

Le livre à remplir Disney pour consigner toutes les premières fois de l'enfant. Un beau livre de naissance, avec un graphisme tendre et doux, avec plein de textes à compléter et de photos à coller pour se souvenir de tous les plus jolis moments des débuts de la vie de l'enfant... Contient : - 1 livre à spirale dans lequel écrire les événements de la naissance et des premiers mois de son enfant. - 1 pochette en papier où ranger des photos et souvenirs. - 12 cartes "étapes" prédécoupées des 1 mois au 1 an.