Sami et Julie Fin CP- CE1 5 histoires Spécial sport

Retrouvez, dans ce recueil, 5 histoires sportives de Sami et Julie : - Julie fait du judo - Sami et Julie champions de ski - Julie fait de la danse - Le match de foot de Sami et Julie - Le championnat des écolesJ'apprends à lire avec Sami et Julie est une collection spécialement conçue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage de la lecture. Elle propose des petites histoires faciles à lire, dès le début du CP.