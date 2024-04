Coeurs en sourdine

June est une artiste. Elle ne peut imaginer renoncer à ses sentiments, à son coeur, comme le font les gens qui ne supportent plus le poids de leur souffrance. Pourtant, ses parents et ses amis l'ont fait, y compris sa soeur, Maya. Depuis, June est seule, si seule qu'elle se sent prête à abandonner. Jusqu'à ce qu'elle trouve un coeur dans un bocal égaré. Ce coeur change tout, car il lui permet de rencontrer Max, un camarade de lycée qui cache un lourd secret. Un secret qui pourrait mener June vers la vérité... ou déchirer son coeur à jamais.