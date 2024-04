Sacha Tome 2 : Céréales loser

La morning-routine de Sacha, 14 ans ? Réveil à 8 heures, douche, petit dej', brossage de dents... et puis se téléporter au collège, ranger sous une casquette ses oreilles de lapin, passer à travers le mur, arrêter le temps ou encore discuter avec ses poux ! Car Sacha n'est pas tout à fait un ado comme les autres : lui se réveille chaque matin avec un pouvoir différent, et pas franchement les plus stylés. Aucune de ses journées ne se ressemblent vraiment, mais elles ont toutes un point commun : c'est TOUJOURS la super-galère !