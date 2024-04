Notre Via Francigena. Marcher, partager et s'aventurer

De Lausanne à Rome, Laurence, Catarina et Isabelle, accompagnées parfois de leurs amis, de leur famille, ont marché sur la Via Francigena, itinéraire historique de pèlerinage. Le chemin s'est fait sur plusieurs années, au gré de leurs vacances, du COVID, de la météo. Elles ont découvert que la marche était un voyage à la fois intérieur et extérieur, un moyen de se reconnecter à soi et au monde environnant. Leur périple était également une aventure de partages : des liens se sont tissés pour une heure ou pour une vie. Les rencontres ont été nombreuses sur le chemin. Elles ont connu les joies de l'hospitalité et de l'entraide. Partir pour un si long chemin, c'est aussi oser s'aventurer. S'ouvrir à un ailleurs en nous et autour de nous, en apprivoisant l'imprévu et l'inconnu. Par ce livre, Laurence, Catarina et Isabelle désirent non seulement partager notre leur mais aussi encourager le lecteur à oser.