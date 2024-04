Notes et pensées. Angoisse ou contrôle

"Comment trouver son équilibre et son bonheur ? " "Avec le bon fonctionnement de toutes nos facultés" , répond le docteur Roger Vittoz. Médecin suisse personnellement confronté à la dimension psychique de la souffrance, Roger Vittoz (1863-1925) mit au point une méthode centrée essentiellement sur le conscient. A partir d'exercices adaptés à chaque personne, que l'on peut aisément pratiquer de façon quotidienne, il nous apprend à nous réapproprier notre corps dans toutes ses dimensions physiques, mentales et émotionnelles. Sont rassemblées dans cet ouvrage posthume les notes du docteur Roger Vittoz sur sa méthode, sa thérapie, ainsi que ses réflexions personnelles sur la liberté, la volonté, la mort, la souffrance, l'amour, Dieu, etc. Ces propos, d'une admirable simplicité, répondent à la recherche actuelle de bien-être, de développement personnel et de développement spirituel. Ces fragments montrent aussi dans toute leur vérité l'homme que fut Vittoz.