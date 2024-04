Quand le corps raconte. La dimension corporelle dans les pratiques narratives

Et si le corps, lui aussi, avait des choses à nous dire ? Les pratiques narratives se sont attachées depuis le début à réenchanter les mots et les récits, mais en contrepoint de ce que nous racontons au monde, résonne depuis notre naissance la puissante voix de notre corps, une voix qui ne maîtrise pas le langage verbal, mais exprime en permanence notre vérité. Ce livre nous apprend comment prêter l'oreille à cette parole sans mots et décrypter sa profonde sagesse. L'auteur, thérapeute narrative de la première heure et également enseignante de yoga ramène l'intuition, l'émotion et la puissante mémoire du corps dans le champ de la conversation narrative. Pour ce faire, elle présente la méthode inédite d'interview narrative du corps qu'elle développe depuis plusieurs années, assortie de nombreuses situations et conversations qui permettent de s'approprier facilement le dispositif et les formats de ces conversations singulières. Un ouvrage indispensable à tout coach ou thérapeute narratif, mais également à tous les professionnels qui intègrent la dimension corporelle dans leur champ de travail. Mais surtout un livre pétri d'humanité, qui laisse la part belle aux exemples et aux histoires, essayant de saisir ces petits miracles qui adviennent lorsque le mental lâche la bride aux émotions, à l'intuition et à la sagesse infinie du corps.