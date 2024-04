Un paysage composé d'histoires, de gens, de constructions épurées et de langages artistiques que la répétition de gestes, couleurs et symboles rituels charge d'un sens nouveau et insondable.Entre l'extraordinaire développement humain, urbain et technologique de Tokyo et les minces lignes des temples de Nara sous le regard des cerfs, entre la course incessante des shinkansen et l'immobilité silencieuse et délicieuse des onsen, rechercher un fil rouge n'est donc pas une quête vaine. Sous un même visage, ces réalités antagoniques présentent bien des facettes, mais c'est dans les pétales des fleurs de cerisier, objet d'admiration commun et sans pareil, que le Japon renferme sa véritable essence, visible dans le goût pour l'attention au détail de la contemplation respectueuse et d'un étonnement rare et précieux.