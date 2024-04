Je mange healthy sans me ruiner

Manger sainement en faisant attention à son porte-monnaie, c'est possible ! Dans ce livre, Caronolaa reprend les grands principes d'une alimentation saine et donne de précieux conseils pour gérer son budget et son organisation. Vous aurez ainsi toutes les clés pour bien manger tout au long de la journée avec des plats savoureux et gourmands. Bagel au houmous, gnocchis à la crème de poivron, granola maison, banana bread... C'est parti, régalez-vous sans complexes !