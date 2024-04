Une lettre d'amour aux livres et à ceux qui les écrivent Mes chers lecteurs, J'ai écrit un nouveau livre. Il n'existe qu'en un seul exemplaire, et je prévois de l'offrir à quelqu'un de très intelligent qui a le courage de faire des voeux. Certains de mes plus intrépides lecteurs recevront aujourd'hui une invitation spéciale. Lorsque Jack Masterson, l'auteur de la série à succès L'Ile de l'Horloge, annonce qu'il organise un concours pour faire gagner son dernier manuscrit après de longues années de silence, il ne laisse personne indifférent. Collectionneurs, lecteurs passionnés ou individus motivés par l'appât du gain... tous souhaitent remporter le mystérieux texte. Et pour Lucy Nerr, fan de la première heure criblée de dettes, la chance de mettre la main sur le livre le plus convoité du monde est la lueur d'espoir dont elle n'osait rêver. Mais le vieil homme fantasque qui vit en ermite sur son île, réplique exacte de celle de ses romans, a plus d'un tour dans son sac et prépare en secret le dénouement de sa propre histoire. Un ultime rebondissement qui pourrait bouleverser bien des vies... Meg Shaffer étudie l'écriture scénaristique à l'université Stephens et donne des cours de creative writing. Son premier roman traduit en français, Rendez-vous sur l'île de l'Horloge, a conquis le coeur des lecteurs outre- Atlantique et est en cours de traduction en 17 langues.