Access 2021. Fonctions de base

Ce livre a été conçu pour débuter sur Microsoft® Access 2021 en abordant pas à pas les fonctions permettant la création et la gestion d'une base de données. Après la description de l'environnement Access, vous découvrirez comment créer une base de données et gérer les différents objets qui la composent. Vous verrez ensuite comment créer les tables de la base de données, comment établir des relations entre les tables et vous apprendrez à saisir, modifier et imprimer les enregistrements. Vous verrez ensuite comment créer un formulaire pour faciliter la saisie des enregistrements et comment créer un état pour les imprimer selon des dispositions variées. Pour ce faire, vous devrez créer et modifier différents types de contrôles (zone de texte, case à cocher, bouton bascule, étiquette, image...). Exploiter la base de données consiste aussi à sélectionner les enregistrements en fonction de un ou plusieurs critères (par exemple, quels sont les articles dont le prix est compris entre 0 et 100€...) : c'est le rôle des requêtes que vous découvrirez dans la dernière partie de ce livre ; vous verrez également comment mettre à jour les données de la base à l'aide de requêtes (augmenter de 10% tous les articles de telle catégorie, par exemple).