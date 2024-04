A table les parents ! Sam et Cléo

Sam et Cléo ont passé des heures en cuisine pour préparer à leurs parents un succulent dîner. Hélas, comme tous les soirs, c'est une véritable épreuve de les faire manger ! Papa ne veut pas goûter le plat, maman envoie des SMS sous la nappe... Sam et Cléo parviendront-ils à leur faire vider leurs assiettes et à passer un moment paisible à table ? Sam et Cléo sont deux enfants très soucieux de l'éducation de leurs parents. Découvrez à travers leurs aventures un monde loufoque où les adultes refusent d'aller au lit et où les plus petits essaient de leur faire manger des brocolis ! - Un univers ingénieux et comique imaginé par la docteure en psychologie Héloïse Junier, créatrice de la collection à succès " Mes histoires du calme " - Des rôles inversés pour aider parents et enfants à mieux se comprendre et des situations du quotidien auxquelles tous les lecteurs sauront s'identifier - les illustrations désopilantes d'Arthur du Coteau, avec quelques passages BD pour une lecture graphique accessible aux petits comme aux grands !