Le guide de l’ancrage. Élevez votre taux vibratoire pour gagner en énergie, confiance et sérénité.

Elevez votre taux vibratoire pour gagner en énergie, confiance et sérénité QUAND TOUT CHANGE ET BOUGE AUTOUR DE VOUS, COMMENT RESTER CENTRE ET ALIGNE ? Ce guide complet vous livre toutes les clefs pour retrouver votre ancrage au quotidien et en toutes circonstances. Tests, relaxations, respirations, automassages, pratiques de Qi Gong, EFT, méditations et exercices audio à télécharger... Retrouvez dans ce guide tous les conseils pour augmenter votre niveau d'ancrage et apprendre à : - Recharger votre corps par le contact à la terre, les mouvements, la respiration, la nourriture, tout en améliorant votre vie matérielle. - Identifier vos blocages émotionnels, les libérer et transformer vos schémas comportementaux via la Psychologie Energétique. - Vous reconnecter à votre âme et développer votre intuition pour trouver la paix dans la simplicité. Jour après jour, vous ressentez plus de vitalité, vos émotions se stabilisent, votre confiance en vous augmente et vous développez vos potentiels à travers des actions concrètes. Chrystel Herbeaux Del Pino est enseignante de Qi Gong et formée à la Psychologie Energétique. Elle transmet, dans ses cours, ses programmes en ligne et sur sa chaîne YouTube, des outils psycho-énergétiques pour évoluer vers plus de fluidité et de joie.