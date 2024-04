Les super-héroïnes du sport. 65 portraits de sportives extraordinaires

"Une légende doit inspirer" , comme l'affirmait récemment Marie-José Pérec, la plus grande athlète française. Voici donc les histoires inspirantes de 65 immenses championnes. Comment définir une super-héroïne du sport ? Il existe sans doute autant de réponses à cette question que de championnes dans cet ouvrage. Tout simplement parce que ces sportives de très haut niveau qui, pour certaines, ont contribué à changer l'histoire grâce à leurs performances et leur personnalité hors normes, possèdent toutes des parcours singuliers et loin d'être linéaires. Elles ont néanmoins en commun leur force, leur capacité de résilience, leur goût de l'effort et du combat. L'envie également de réaliser leurs rêves même s'ils paraissent, au départ, inatteignables. Ces super-héroines du passé et du présent n'ont pas tout réussi, ou pas toujours du premier coup, mais elles ont eu le courage et l'audace de ne jamais baisser les bras et de poursuivre leur quête jusqu'à la victoire. Plusieurs d'entre elles ont aussi porté des messages d'espoir et des luttes pour un monde plus juste au-delà des terrains, des pistes ou des piscines.