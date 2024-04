Les fondamentaux du design graphique. Les 26 concepts clés de la communication visuelle

A la fois recueil d'idées et livre didactique, cet ouvrage présente les 26 principes fondamentaux de la création graphique : ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants et comment les employer efficacement. De nombreuses réalisations, choisies à travers le monde et analysées avec soin, ainsi que le portrait d'un créateur qui a marqué l'histoire du graphisme, illustrent chaque chapitre. Destinée aux professionnels et aux étudiants du graphisme, mais aussi aux métiers de la communication et de la création, cette nouvelle édition s'enrichie d'exemples récents.