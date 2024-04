Alice, la vie après la vie. Un récit initiatique puissant sur l'au-delà

Et si tout commençait quand tout s'arrête ? A 17 ans, Alice vient de mourir. Brutalement. Injustement. Elle vacille entre deux mondes. Ses émotions la submergent : " Pourquoi moi ? Où suis-je ? " Commence alors un fabuleux voyage dans les mondes de l'après, à la rencontre de son âme. Dans cet univers aux couleurs sublimes, elle découvre, accompagnée de son guide spirituel, les soins de lumière de l'au-delà, la bibliothèque akashique, la responsabilité de ses choix, sa mission d'âme, l'amour, l'unité et le pardon. Virginie Bobée Auteure, accompagnatrice en éveil spirituel et médium, elle canalise des messages qu'elle reçoit du monde de l'invisible. Après Suis ton âme, elle connaît le chemin (Ed. Le Lotus et l'éléphant), elle livre ici un récit initiatique touchant de l'au-delà.