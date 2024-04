Deux-par-quatre - Comment bien réussir en affaires

Etre en affaires, c'est être le capitaine d'un bateau naviguant sur une mer agitée. Chaque jour est un nouveau défi où se côtoient fierté et frustrations puisque l'on doit affronter une tonne d'imprévus. Comme travailleur. euse autonome et entrepreneur. e, il faut relever des défis au quotidien, prendre des décisions difficiles, poser les bons gestes et voir toujours plus loin. Pour connaître du succès, il faut constamment chercher à améliorer son entreprise et à développer de nouveaux réflexes d'affaires. Les concessions à court terme sont inévitables pour créer un impact durable à long terme. Direct et audacieux, Alexandre Vézina nous dit nos quatre vérités sans mettre de gants blancs afin de nous inciter à bouger, à foncer et à avancer pour prospérer. Ses conseils percutants et pratico-pratiques changeront votre façon de faire des affaires. L'expression deux-par-quatre vous restera longtemps en mémoire, vous rappelant que la discipline mène à la réussite ! Voici une réécriture complète et d'actualité de son livre du même nom, paru en 2018.