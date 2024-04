Mystique Sedona - Un voyage d'éveil

Maëlys, une jeune femme dynamique passionnée par la photographie, a l'impression d'étouffer dans sa propre vie où les habitudes, les responsabilités et les obligations s'accumulent. Contre toute attente, elle fait la rencontre d'une mystérieuse femme, Madame Rose, qui lui propose de partir pour Sedona, en Arizona, afin de compléter un lucratif contrat de photographie. En acceptant cette offre généreuse, Maëlys est loin de se douter de ce qui l'attend. Le séjour à Sedona se révèle être une véritable initiation pour Maëlys qui, guidée par un être mystique, la mènera à une ouverture de conscience et du coeur. " Mystique Sedona " est une initiation et une invocation pour vous rappeler la vérité sur qui vous êtes vraiment. C'est un puissant mélange de mémoires spirituelles ancestrales et d'expériences incandescentes qui éveillera la magie en vous. Un livre de la trempe des plus grands romans initiatiques, comme " L'Alchimiste " de Paulo Coelho ou " La prophétie des Andes " de James Redfield !