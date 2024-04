Simone de Beauvoir (L'Heure H). Femme libre

Comment, lorsqu'on aborde le sujet du féminisme, ne pas immédiatement ramener au coeur du débat Simone de Beauvoir ? Essayiste, philosophe, intellectuelle engagée en faveur de l'égalité des sexes à une époque où elle fait figure de pionnière, sa destinée est aussi cabossée qu'étonnante. Enseignante, autrice, libre dans sa tête et dans ses relations amoureuses, la muse d'un autre génie de son temps, Jean-Paul Sartre, aura marqué son époque avec une verve et une vivacité novatrices. Ses écrits passeront les uns après les autres à la postérité. Plongez avec moi dans la formidable existence d'une grande dame qui, assurément, plaça le combat pour l'égalité au coeur des enjeux sociétaux de son temps. Nous sommes le 17 juin 1929, les jours heureux sont les prémices d'une lutte qui débute. Il est 11 heures, et c'est l'Heure H de mon histoire.