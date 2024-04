Gypsy, Mémoires. Les fabuleux souvenirs de la reine du strip-tease de Broadway

Rose Louise Hovick (1911-1970), qui prit comme nom de scène Gypsy Rose Lee, fut l'une des plus célèbres artistes du show-business américain. Elle raconte dans ses mémoires sa prodigieuse carrière, qui fit d'elle, au cours des années 1930 et 1940, la star de Broadway dans l'art de l'effeuillage. Une success story à l'américaine, mais surtout le fabuleux destin d'une femme intelligente et courageuse dans un monde dur et corrompu. Les dessous du Broadway de la Prohibition puis de la Grande Dépression le disputent en noirceur à ceux d'Hollywood à la même époque ! Cet ouvrage est la première traduction en français des Mémoires de Gypsy Rose Lee. Il est riche de près de cent photos et documents qui font revivre pour nous le monde du spectacle américain au milieu du XXe siècle. Le texte est précédé de La Rose nue, un hommage de Joseph Kessel.