L'ANDC - La route vers soi et vers les autres

Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui cherchent des moyens efficaces pour améliorer la qualité de leur relation avec elles-mêmes et avec les autres et qui veulent apporter un soulagement à la souffrance humaine. Il s'adresse en particulier à tous les aidants qui oeuvrent dans les domaines de la psychologie, de l'éducation et de la santé. Dans cet ouvrage, Colette Portelance présente et décrit en trois étapes l'Approche non directive créatriceMD qu'elle a créée. Elle raconte d'abord le parcours de vie qui l'a amenée à la création de son approche. Elle reconnaît les grands maîtres qu'elle a connus et qui l'ont influencée. Elle situe ensuite l'ANDCMD dans le cadre des courants de la psychologie contemporaine. Finalement, elle consacre la plus grande partie de son ouvrage à développer les multiples caractéristiques qui font l'originalité d'une approche dont la réputation repose sur la formation et la compétence des nombreux spécialistes qui la pratiquent tant au national qu'à l'international.