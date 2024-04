Interdiction de publier. 2e édition

Mettaient en danger leurs pouvoirs, leurs profits, leurs idéologies. Tout en resituant ces "interdictions de publier" dans une perspective historique, Jean-Yves Mollier explore les formes les plus actuelles de censure, directes ou indirectes - qu'elles soient inspirées par l'intégrisme religieux, par les enjeux économiques ou par le spectre du politiquement correct. Alors que nos sociétés adoptent peu à peu un nouvel ordre moral, la liberté de publier n'est-elle pas aujourd'hui en danger ? Distingué par le Prix Charles Aubert de l'Académie des sciences morales et politiques en 2021, et enrichit à l'occasion de cette seconde édition, "Interdiction de publier" est aujourd'hui un ouvrage de référence.