Revue Savoir/Agir n° 63. L’engagement sociologique

Dossier " Sociologie et Politique " Savoir/Agir, n°63, printemps 2023 (Gérard Mauger, coord.) Parce qu'elle cherche à représenter et à rendre compte du monde social ou de tel ou tel de ses aspects, la sociologie est inévitablement prise dans les luttes symboliques (scientifiques, politiques, médiatiques) qui ont pour enjeu la vision légitime du monde social. C'est pourquoi l'engagement sociologique n'est au fond qu'une façon de tirer les conséquences d'un état de fait. Mais cette forme d'engagement porte elle-même à conséquences. Outre qu'elle implique la défense de l'autonomie de la recherche contre les tentatives récurrentes d'arraisonnement politique, elle impose un devoir de réflexivité qui a pour corollaire un devoir de scientificité. Le souci de préserver la spécificité de l'engagement sociologique impose, en effet, de ne pas réduire la tâche du sociologue à celle d'un militant comme un autre. Il ne s'agit pas seulement, en effet, de positions à prendre ou d'indignation à faire entendre, mais de choses à savoir et à comprendre. C'est pourquoi l'engagement sociologique, loin d'affranchir des contraintes et des compétences exigées des chercheurs, implique la défense des valeurs de vérité et de désintéressement qui sont celles de la science. Avec des contributions de Stéphane Beaud, Vincent Dubois, Michel Koebel, Frédéric Lebaron, Brice Le Gall, Kil-ho Lee, Gérard Mauger, Louis Pinto, Marie-Pierre Pouly, Arnaud Saint-Martin, etc.