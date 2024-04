Les années Vivaldi. 2020-2024 - Quatre saisons cacophoniques en 100 dessins

Attelage complexe, la "Vivaldi" , coalition composée de sept partis représentant quatre tendances politiques, n'a été épargnée par aucune crise durant quatre ans : Covid, Ukraine, inflation, énergie, terrorisme, etc. Du passage de témoin entre Sophie Wilmès et Alexander De Croo en octobre 2020 jusqu'aux soubresauts des dernières semaines de campagne, revivez ce barnum politique permanent, sous le crayon aiguisé du dessinateur de L'Echo et du Vif.