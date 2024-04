Rituel de Maître (1859)

Né à Bray-sur-Seine, le 25 février 1781, mort le 22 mars 1862 à Paris, Jean-Marie Ragon fut un Franc-Maçon actif et un auteur prolifique. Il fut initié à la loge "Les amis du Nord" à Bruges, en 1804. Ragon fut membre, par la suite, de la loge "Le Phoenix" du Grand Orient de France et devint une personnalité importante du Rite de Misraïm : il participa aussi aux activités de l'Ordre du Temple qu'avait créé Bernard-Raymond Fabré-Palaprat. Jean-Marie Ragon fonda la loge parisienne "Les Vrais Amis", loge qui devait devenir célèbre grâce à ses nombreux contacts. Il en deviendra le Vénérable maître, fonction qu'il assumera durant plusieurs années. Les ouvrages de Jean-Marie Ragon sur la Franc-Maçonnerie ont eu une large diffusion, ils eurent aussi une influence importante dans les milieux maçonniques et ceux des lettrés, d'autant que l'on doit à Ragon l'édition d'Hermès, première revue maçonnique française. Le lecteur découvrira ici le Rituel de Maître que publia Ragon en 1859.