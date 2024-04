Amy pour la vie. Portrait

A travers ce portrait, Sophian Fanen revient sur la vie tragique de la comète Amy Winehouse. De son enfance musicale à sa mort alcoolisée le 23 juillet 2011, il explore les multiples facettes de cette chanteuse-née, devenue à 22 ans seulement une star mondiale, fragile et excessive, traquée par tous les tabloïds britanniques. Fruit d'une longue enquête, ce récit dévoile les coulisses d'un amour toxique, d'un album culte, Back to Black, et les intérêts contradictoires de l'industrie musicale durant la descente aux enfers de cette artiste culte. Journaliste et cofondateur du site Les Jours, Sophian Fanen est spécialiste de la musique : il écrit aussi bien sur ses mutations artistiques que sur sa révolution numérique.