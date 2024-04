Dans le battant des lames

Irina a douze ans quand elle tombe enceinte. Rejetée par samère, elle quitte les plages de sable blanc pour rejoindre son père dans la bouedes cirques. Femme-enfant qui ne sait pas grandir, Irina élève son fils Hérivéloentre sa haine et son mépris. Quand elle franchit le salon de coiffured'Irène pour y trouver du travail, Irina fait la connaissance d'Ikala, petitefille de sept ans qui, chaque soir, protège sa mère des coups de son père. Fillette trop adulte qui n'a pas eu le temps de son enfance, Ikala accueilleHérivélo dans son amour et son courage. Le petit garçon grandiraballotté entre ces deux femmes, et tentera de ne pas se noyer Dans le battantdes lames. Des cirques verdoyants de la Réunion aux eauxturquoise des lagons, trois enfances voient leur innocence partir en écume. Trois enfants pour trois destins, celui qui reproduit, celui qui subit et celuiqui s'en libère. Avec un style nu et tranchant, mâtiné d'unelangue riche en sonorité et en images, Vincent Constantin pose un regard sansconcession ni jugement sur une violence universelle. Inspiréed'histoires vraies, cette autopsie de l'âme humaine en quête d'amour parentaldécoupe au scalpel nos certitudes de lecteurs.