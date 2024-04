Le maître Philippe de Lyon - Un bodhisattva chrétien

Un bodhisattva est un personnage sage et compatissant dont la vie est consacrée à aider les autres et qui s'engage sur le chemin de l'éveil. C'est ainsi qu'est décrit le Bouddha avant qu'il n'atteigne l'illumination. Se tournant vers la tradition orientale dans laquelle les notions de karma, avatars, réincarnation, etc. sont largement développées, l'auteur fait un rapprochement entre les connaissances millénaires de l'Orient et la personnalité de celui que Papus appelait son "bon maître" . On trouvera dans ce livre de nombreux éléments biographiques - pour certains inédits - mais l'auteur s'est surtout attaché à apporter un éclairage sur la dimension occulte et spirituelle du guérisseur lyonnais. Au fil des pages, un parfum de mystère monte jusqu'à nous et nous entraîne, pour peu que nous soyons prêts à aller au-delà de nos limitations et à prendre notre bâton de pèlerin, sur la route étoilée tracée par l'énigmatique Monsieur Philippe.