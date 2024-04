La Quinte Geste

Sur le Continent, monde imaginaire médiéval, les luttes et alliances entre royaumes mettent en jeu une multitude de protagonistes. Leur histoire se déroule en cinq temps, cinq branches temporelles qui se font échos et se cristallisent autour du jeune barde des Iles Salines Aigle, et de Jérisbée, toute jeune Dame Malatine du Peuple Zi. Au gré de leurs destinées, qui ne cessent de s'entrecroiser, ils auront à affronter le terrifiant peuple des Antharites, dont les redoutables guerriers aveugles entendent faire plier tous les peuples sous leur joug. Animés d'une veine résolument épique, les cinq fils narratifs qui s'entremêlent convergent vers une même direction, celle de la mise en question de la nature humaine : liens de sang, liens de famille, liens d'amour, antagonismes, rapport aux codes sociaux, poids de l'héritage et des traditions, quête de l'émancipation ou encore aspiration à la liberté.