Les carnets de Neville Goddard - Les secrets de la manifestation dévoilés

L'oeuvre de Neville Goddard fait figure de proue dans la littérature consacrée à la connaissance et à l'utilisation des pouvoirs sommeillant dans l'être humain. Elle a influencé de nombreux auteurs et chercheurs, dont le docteur Wayne W. Dyer, l'un des auteurs les plus lus dans le domaine du développement personnel. " Les Carnets de Neville Goddard " regroupe de courts textes de Neville qu'il a écrits ou prononcés en conférences, publiés auparavant individuellement en mini format et réunis cette fois en un seul volume. Les cinq titres des carnets formant le présent ouvrage sont " Ressentir... voilà le secret ", " Au-delà de ce monde ", " A vos ordres ", " La prière ou l'Art de croire " et " Soyez ce que vous désirez être ". Le recueil traite principalement de l'imagination et de son rôle, de la puissance du subconscient, de l'importance des pensées à entretenir et de la foi. Dans un style concis et simple qui lui est propre, Neville Goddard nous invite à découvrir toute la puissance qui nous habite et nous montre comment l'utiliser pour notre plus grand bien.