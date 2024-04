James Dean (L'Heure H). La voiture maudite

Vous connaissez assurément James Dean. L'un des plus charismatiques acteurs façonnés par Hollywood fut également un pilote de génie. Voilà un cocktail explosif qui ne pouvait que se révéler aux yeux du monde. Mais à destinée romantique, mort bien souvent tragique. Un accident de voiture au volant de son nouveau bolide eut raison de la fulgurante carrière du jeune homme. C'est là que commence notre histoire. Pour la bonne raison que cette voiture de course va connaître un destin des plus... particuliers. On la dit maudite, et les murmures la concernant, pressants, parlent d'un bolide tueur. Rien que ça. Alors, celle qu'on appelle presque affectueusement " Little Bastard " serait-elle une criminelle en puissance ? Accrochez vos ceintures, vous risquez bien d'être surpris... Nous sommes le 30 septembre 1957, un policier travaillant pour la sécurité routière s'apprête à démarrer une visite guidée qui va mal tourner. Il est 14h30, et c'est l'Heure H de mon histoire.