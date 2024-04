Huitième étage avec ascenseur

Quand Killian a traversé l'Atlantique pour venir me voir à New York, je ne m'attendais pas à ce qu'il décide de rester ! Il faut dire que quand on était coloc, il ne raffolait pas de ma compagnie, du moins au début... Maintenant qu'il est là, qu'est-ce que je suis censée faire de lui ? Et comment je vais expliquer sa présence à mon copain quand il rentrera de Californie ? Une chose est sûre, Kil ne m'a pas dit toute la vérité sur les raisons de sa présence dans la ville qui ne dort jamais. Je suis certaine qu'il me cache quelque chose, et pour une fois, il ne s'agit pas de mes Converses !