Villages & Hameaux . Merveilleux Moyen et Haut-Pays des Alpes-Maritimes

Survoler les paysages du Moyen et du Haut-Pays des Alpes-Maritimes permet de traverser l'espace et le temps depuis les villages les plus isolés en passant par les églises et les monuments médiévaux ou encore l'infinie beauté des paysages d'altitude. Les vallées du Haut-Pays azuréen possèdent un patrimoine architectural et naturel à nul autre pareil dont l'âme se révèle avec éclat lorsque l'on prend un peu de hauteur. Avec son appareil photographique, Olivier du Chastel présente des clichés époustouflants, saisissant notre patrimoine dans l'éternité d'un instant au cours des quatre saisons.