Londres . Marco Polo

Avec les plans de villes Marco Polo, tu ne rates plus rien. Tu arrives et tu fais la connaissance de la ville en un clin d'oeil. Les plans de villes Marco Polo offrent tout ce qu'il faut pour s'orienter dans une ville ! Les cartes sont : Pratiques et détaillées Avec carte "vue d'ensemble" et index des rues Transports publics, infos touristiques, appel d'urgence Best of Marco Polo : Les incontournables TOP 10 pour ta visite les renseignements pour faire du shopping ou la fête En outre, les cartes sont laminées et résistantes à la déchirure