Croquis de sciences

Journaliste couvrant l'actualité des sciences, des technologies et de leurs relations tourmentées avec la société depuis 1983, Sylvestre Huet a publié en 2022 et 2023 une chronique hebdomadaire dans le quotidien L'Humanité. Il y aborde sous une forme très vive en raison d'un format court - 2500 signes au maximum - l'actualité de ces relations. Quelle valeur faut-il accorder à la science, relativement aux autres rapports - sensibles, esthétiques, religieux... - que les humains entretiennent avec la nature ? A qui se fier lorsque des scientifiques se contredisent ? Que cache la formule "les experts nous disent que" ? Comment les responsables politiques doivent-ils traiter la recherche publique ? Comment les citoyens et leurs élus peuvent-ils s'appuyer sur les savoirs scientifiques pour prendre leurs décisions face aux défis du changement climatique, de la crise de la biodiversité ou des risques technologiques ? Les sujets défilent au rythme des semaines : des tomates génétiquement modifiées au ciment sans CO2 en passant par les vaccins de la Covid-19, les bactéries multirésistantes, la géopolitique de la science, ... Autant de sujets traités en 75 chroniques. S'y ajoutent trois textes plus longs traitant des relations compliquées entre journalisme et sciences, du technosolutionisme face au changement climatique et de la rationalité en économie. Sylvestre Huet a travaillé pour de nombreux journaux - dont Libération, Le Monde, L'Humanité, Révolution, Sciences et Avenir, La Recherche - et publié plusieurs livres, en particulier sur le changement climatique. Il a reçu en 2012 le prix Diderot-Curien, en 2015 le prix de l'Union Rationaliste et en 2019 le prix de l'information scientifique de l'Académie d'agriculture. Son blog {Sciences} créé en 2008 pour le site web de Libération, se poursuit sur le site du quotidien Le Monde. Il a été Président de l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information en 2012-2013.