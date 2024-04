Napoléon est-il mort à Saint-Hélène ? (L'Heure H)

La vie de Napoléon, de sa naissance à son trépas, n'aura été qu'un agglomérat de mystères et de flamboyances. Depuis plus de 2 siècles maintenant, la destinée de l'empereur des Français fascine autant qu'elle interroge. Et au coeur de ce réacteur de questions, une, plus que les autres, est particulièrement brûlante. Et si l'ex-souverain s'était échappé de son lieu d'exil, la terrible Sainte-Hélène ? L'histoire de cette captivité des plus particulières est le moment de tous les possibles, de toutes les souffrances, aussi. Caillou battu par les vents de l'Atlantique sud, l'île de Sainte-Hélène a tout de la forteresse imprenable. Mais l'Aigle n'est pas fait du même bois que les autres hommes de son époque. Alors, serait-il possible qu'il se soit échappé des griffes de la Perfide Albion ? Pour détricoter le mystère, il va falloir rejoindre le lointain îlot. Nous sommes le 5 mai 1821, le dernier souffle de vie quitte Napoléon Ier et les pendules de Longwood, elles, s'arrêtent pour l'éternité. Il est 17h49, et c'est l'Heure H de mon histoire.