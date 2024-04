Yvon Le Loup, mieux connu sous son nom initiatique "Sédir", est né le 2 janvier 1871. Jeune homme il eut la curiosité piquée à vif par l'occultisme dans lequel il plongea son esprit, avant de s'y immerger, corps et âme. En quête de quelques ouvrages sibyllins, il fit un jour la connaissance du célèbre Papus lors de l'un de ses passages à la Librairie du Merveilleux, lieu très prisé qui attirait les amoureux de Haute Science, selon l'expression en vogue à l'époque. Papus perçut tout de suite les aptitudes de ce Breton timide. Ainsi Yvon Le Loup entra-t-il dans le cercle des "Compagnons de la Hiérophanie", confrérie d'idéale Quête ésotérique si bien décrite par Victor-Emile Michelet. Sédir fréquentera les cénacles initiatiques de son temps, il y laissa son empreinte et fit le tour d'une vingtaine de groupuscules gravitant autour de l'ésotérisme avant d'épouser la voie mystique, suite à sa rencontre avec celui que les occultistes de la Belle Epoque désignèrent Maître Philipe de Lyon (Anthelme-Nizier Philippe). Dans l'ouvrage Initiations, Sédir offre la quintessence du cheminement initiatique qui fut le sien. A travers le symbole et l'allégorie, à travers aussi la figure du Maître Philippe qui apparaît en filigrane, l'auteur révèle et se révèle, en usant de l'art du récit initiatique dont l'approche dépasse la trame des romans. Ainsi narre-t-il - d'une plume alchimique - le parcours qui conduit l'initié du monde de la matière grossière à celui de l'Esprit.