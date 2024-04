Faire la paix. De Waterloo au Haut-Adige, six façons de mettre fin à une guerre

Lorsque les dernières voies diplomatiques sont rompues, que la violence est exacerbée par la haine, que les combats font rage, il est difficile d'imaginer que cette mécanique guerrière puisse s'arrêter. Pourtant, un jour, les armes se taisent. Reste alors le plus complexe : bâtir la paix, ou du moins, surmonter, un temps, les rivalités et les ressentiments. Tandis que les conflits oubliés se ravivent et que partout dans le monde les tensions se multiplient, Jérôme Gautheret et Thomas Wieder se penchent dans cet essai historique sur la manière dont les grands affrontements ont pris fin. A travers six exemples qui ont marqué la mémoire européenne, de la plaine de Waterloo aux montagnes du Haut-Adige, du chaos des champs de bataille au calme feutré des chancelleries, les auteurs dévoilent les ressorts fragiles et précieux qui ont permis aux hommes, après l'horreur, de faire la paix. Journalistes au Monde, Jérôme Gautheret et Thomas Wieder ont déjà publié ensemble Ceux de 1940 chez Fayard.