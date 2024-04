L'industrie du Football. Tome 2, Macron, L'Afrique, La FIFA

Après avoir posé les fondations du pouvoir footballistique dans le premier volume, Romain Molina va plus loin dans ce second opus de l'Industrie du Foot en proposant une enquête inédite sur les dirigeants du football mondial et leurs liens avec la très haute criminalité. Si la FIFA proclame que la corruption est derrière elle, la réalité n'a jamais été aussi différente. Meurtriers, seigneurs de guerre, auteurs de crimes contre l'humanités et de détournements d'aides humanitaires, chefs de milices, anciens djihadistes, pédocriminels, trafiquants de drogue ou d'êtres humains, blanchisseurs d'argent : les présidents de fédération de football n'ont rien à envier aux pires cartels. Avec des soutiens politiques au sommet des Etats et la protection de la FIFA, ces femmes et hommes voyagent à travers le monde en décidant ce que sera le football de demain. Qu'importe si Interpol est à leurs trousses, ils trouveront toujours un refuge, de Paris à Zurich en passant par Bogota ou Le Caire. Immunité diplomatique, multiples identités, évasions : les patrons du foot mondial s'en sortent et façonnent le Beautiful Game à leur image, opaque et sans limite.