L'écho des rêves. Tome 3, L'éveil de la princesse

Cinq ans se sont écoulés depuis l'attaque de Panlima. Cinq années durant lesquelles Rayane était devenue le pantin de l'Ordre. Finalement libérée de ses bourreaux par sa soeur et ses anciens amis, Rayane peut commencer une nouvelle vie au coeur des îles Agone. Mais quand elle apprend qu'une deuxième épingle - enfouie dans les profondeurs de temples engloutis - est sur le point d'être découverte, sa conscience la tiraille. Doit-elle s'efforcer de tout oublier ou bien se mettre de nouveau sur le chemin de l'Ordre, quitte à risquer sa vie ?? Car si l'élite s'empare de ce nouvel atout, Rayane craint qu'il ne soit plus possible de l'arrêter. Caroline a grandi à Biarritz dans les années 90. Elle a vécu en Angleterre, en Inde et s'est finalement installée en Australie en 2016. Sa soif de découverte s'accompagne d'une passion pour les mondes imaginaires : elle ne se lasse pas de plonger dans de nouvelles aventures qu'elles soient sous forme de livres, séries ou jeux vidéo. Elle passe la plupart de son temps devant un ordinateur ; quand elle n'écrit pas des lignes de code, elle aime créer des histoires imprégnées de ses voyages physiques ou fictifs.