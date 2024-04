des errantes tissent des liens physiques, psychiques et temporels entre les personnes et leurs milieux, ou leurs " non-milieux " où elles ont atterri. Par une écriture poétique mêlant géologie et gériatrie, l'autrice donne à voir l'errance des personnes âgées rencontrées pendant dix mois en résidence d'écrivain Ile-de-France à l'hôpital en les comparant à ces roches perdues, appelées blocs erratiques ou pierres errantes. Témoins des temps, des changements climatiques, ces blocs de pierre déplacés font écho aux " innom-mé(e)s " pris dans la perte de leurs repères mémoriels et géographiques. Des " dessouvenus " aux échoués, des égarés aux " dérangés ", des errantes se veut un territoire d'accueil de tout cela en marge.