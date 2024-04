Expériences inexpliquées - Les extraterrestres ont changé ma vie !

Plongez dans une autobiographie extraordinaire, où la voix de l'auteur résonne du fond de son coeur pour raconter une vie façonnée par l'adversité depuis l'enfance. Confié à la DDASS et isolé dans des centres fermés jusqu'à l'âge de 20 ans, Marc en émerge meurtri, mais résolu à affronter l'avenir. Son destin le mène à devenir ambulancier, une vocation dédiée à l'assistance de son prochain, une mission de toute une vie. Parallèlement, dès son plus jeune âge, Marc est en proie à des événements paranormaux qui le lient à des expériences extraordinaires. Tout bascule lorsqu'il est contacté en pleine nuit par des entités venues d'ailleurs. Tout au long de sa vie, il sera le témoin - et parfois l'acteur - de phénomènes étonnants : rencontres extraterrestres, apparitions surnaturelles, observations d'OVNIs et visions prophétiques. Cet "étrange accompagnement" qui ne le quitte jamais ne manquera pas de susciter l'incompréhension dans son entourage. Que l'on adhère ou non à la croyance en les extraterrestres, la lecture de ce livre sincère ne peut laisser indifférent. On en ressort intrigué, animé d'une profonde sympathie envers cet homme humble qui a consacré sa vie à faire le bien, malgré les défis et les mystères qui l'ont jalonnée.