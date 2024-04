ColléGram' - Français 5e - 2024 - Cahier - élève

Une collection simple, visuelle, efficace qui met l'élève au centre de ses apprentissages. Dans chaque partie : Un test initial qui permet à l'élève de faire le point sur ce qu'il sait déjà. Des fiches notionnelles en une page qui proposent une leçon simple et visuelle, des bons réflexes pour acquérir des automatismes, des exercices différenciés pour un entraînement progressif. Une fiche outil pour réviser les notions apprises. Un bilan sur deux pages pour rebrasser les différentes notions de la partie avec des exercices de manipulation progressifs ; s'entraîner à la dictée ; réinvestir ses acquis dans une production écrite et mesurer ses progrès avec un test final. Le concept : une notion = une page. Dans chaque fiche-notion d'une page, des leçons courtes et visuelles (schématisées), avec des conseils pour acquérir les bons réflexes, et des exercices de manipulation différenciés pour permettre aux élèves de progresser à leur rythme. Au début et à la fin de chaque partie, un test initial et un test final pour permettre d'évaluer le niveau initial et le niveau final des élèves. Des fiches outils pour récapituler les savoirs sous forme schématisée. Des activités bilan progressives et complètes pour vérifier les élèves acquis et permettre le réinvestissement (exercices de manipulation, préparation à la dictée, exercice d'écriture). Une version DYS des tests initiaux et finaux Les dictées en version audio pour un entraînement autonome. Ces cahiers sont totalement conformes aux dernières directives ministérielles.