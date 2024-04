L'aventure de l'intérieur. Ma traversée du Groenland

Traverser le Groenland, d'ouest en est. Six cent Kilomètres avec trois équipiers dans le désert blanc, en ski de fond et tractant son traineau rempli de vivres. Voilà ce que réalisa Olivier Bourcet. Les galères, les doigts qui gèlent, les violentes tempêtes, la découverte d'une base américaine abandonnée etc... Olivier Bourcet nous retrace son extraordinaire aventure. Au-delà du récit, il nous apporte aussi les clés de la motivation et de la réussite d'un tel exploit. "C'est son expérience de terrain et la naissance d'émotions qu'Olivier Bourcet nous donne dans ce livre". Jean-Louis Etienne "Ce livre suscitera sûrement chez vous une envie : celle de vivre vos rêves" Romain Millet