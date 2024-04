Le jour des théières

Découvrez l'univers tendre et sensible d'Iko, la grenouille. Iko vit dans un petit hameau, non loin de la forêt, près du vieil étang. Ses voisins sont ses amis. Il y a Ramo, l'escargot, et Frida, la hérissonne. Ah, et Iko aussi compose des haïkus. Ce jour de pluie, au coeur du printemps, Iko aère ses théières, se promène sous son parapluie, écrit quelques haïkus et se fait un nouvel ami.