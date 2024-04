BRANDING ROCK STAR : la marque est une rock star... et inversement ?. 2e édition

Cet ouvrage est-il un livre de marketing des marques qui parle de musique rock ou est-ce plutôt un livre rock qui parle de stratégie de marque ? Sous un angle nouveau, ce livre vous amène sur une réflexion différente des poncifs habituels afin de démontrer comment le marketing s'applique aussi bien aux marques qu'aux rock stars. Les exemples, les anecdotes ne manquent pas pour illustrer pourquoi les marques s'inspirent des rock stars et les utilisent ... Et inversement, comment les artistes de la musique rock, hard rock et metal adoptent les techniques des plus grandes marques en matière de marketing. D'ailleurs, est-ce que les rock stars sont désormais devenues des marques ? Quels sont les points communs entre des marques comme CHANEL, H&M, TESLA ou encore HERMES et des rock stars comme AC/DC, LENNY KRAVITZ, RAMMSTEIN ou bien METALLICA ? A priori, rien ne les rapproche... Et pourtant ! Les similitudes sont là. De la promotion au merchansising, de l'utilisation des moyens de ciblages marketing à la création des contenus sur les réseaux sociaux et à l'intronisation du statut d'égérie, de l'engagement écologique jusqu'au développement de produits, les marques et les rock stars utilisent toutes lesleviers du branding. Découvrez désormais comment ! "Si vous n'avez pas des millions de fans, vous n'êtes pas une rock star. C'est un peu comme avoir une marque sans client".