Le secret de la mer

Le destin de Sekou est brisé. Du moins, c'est ce qu'il croyait jusqu'à ce qu'un Alpha l'arrache des ténèbres où il était confiné. L'Oméga, après avoir vécu mille douleurs et humiliations, se retrouve sur un bateau de pirates et l'intimidant capitaine du Polaris ne cesse de le poursuivre de son regard perçant. Khamis, seigneur de la mer, n'en revient pas d'avoir récupéré à fond de cale un tel trésor. A ses yeux Sekou n'est pas une marchandise, mais bien un joyau. Contrairement à ce qu'il avait toujours cru et voulu pour lui, il sent la douceur et le charme de cet Oméga le gagner. Pourtant, au coeur de la mer, Sekou s'adapte difficilement à la vie avec ces pirates, lui qui ne connait pas le mot liberté. Mais ce mot, Khamis compte bien le lui apprendre et même le lui offrir. Entre eux, une relation complexe débute, car Khamis a la réputation d'être un capitaine sanguinaire qui ne laisse la vie sauve qu'à de rares personnes. Quant à Sekou qui a toujours connu la servilité, ce changement de vie est presque trop soudain. A bord du Polaris, les deux hommes devront affronter non seulement leurs tempéraments opposés, mais également de nombreux dangers. A travers la vengeance, la rancoeur et les promesses vaines, trouveront-ils des vents favorables ?