Royal Savage Je ne peux pas fermer les yeux... je le refuse. Chaque fois que je le fais, je ne vois que du sang, la mort et la souffrance. J'en distingue l'odeur, presque jusqu'au goût, ce qui me ramène encore et toujours à cette nuit-là. Que je respire encore n'a pas d'importance, je n'en ai pas besoin, je ne le veux plus. Je méprise la vie, comme tout ce qui m'entoure. La seule chose à laquelle j'aspire, c'est de disparaître. J'ai baissé les bras. Jusqu'à elle... Avalon. Elle entre dans mon monde et me fait perdre la tête. L'avoir près de moi m'excite. Cela me donne envie d'enrouler ma main autour de sa petite gorge serrée et de la prendre jusqu'à ce qu'elle sente ma douleur, qu'elle sente le monstre en moi, mais j'ai tout autant envie de la protéger de la chose même dont elle devrait avoir peur... moi. Une fois qu'elle aura vu ce dont je suis capable, elle me regardera comme tout le monde : avec peur. Avalon Les démons dans ses yeux m'attirent vers lui, me donnent envie de le goûter, de le toucher... et de le sauver. Je n'aurais pas dû monter à l'arrière de sa moto ce jour-là. Je le sais maintenant. Colton m'avait prévenue. Il m'avait dit que c'était dangereux, que rien ne serait plus pareil. Il avait raison. Royal est sauvage, tatoué, et très captivant. Il est si différent de son frère... Il est dangereux pour ma santé, mon esprit et mon corps, mais il est la seule chose que je désire. Je veux le libérer de ses démons. Je veux le faire changer d'avis, mais je crains qu'il ne soit déjà trop tard.