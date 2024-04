Pomme Mécanique et Autres Histoires Courtes. Osamu TezukaÂÂ´s Dark Anthology Collection

Ce volume de la Collection Osamu Tezuka's Dark Anthology contient 10 histoires inédites : Pomme Mécanique, Révolution, Le retour, La montagne du démon, Le diable entre en scène, Immaculée Conception, Yellow Dust, L'exécution a eu lieu à 3 heures, Route de nuit et Le kyste. Pomme Mécanique Yûsaku Shirakawa vit dans une petite ville isolée dans les montagnes appelée Inatake. Un jour, des événements des plus étranges se succèdent et Yûsaku constate les routes de sa ville désertes, laissant place à des chars d'assaut qui entourent la ville. Il est le seul à prendre conscience de ces événements anormaux et décide de mener sa propre enquête... Révolution Otani assiste à l'accouchement difficile de sa bien-aimée Yasué, qui finit par tomber dans le coma. A son réveil, Yasué ne reconnaît pas son mari et assure s'appeler Minako Hotta. Otani et Yasué décident de partir à la recherche du passé oublié de la femme pour démeler le mystère...